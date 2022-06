Bambino di 8 anni scomparso trovato vivo nelle fogne dopo otto giorni

Un bambino di otto anni, che viene indicato come Joe (nome di fantasia), era scomparso dal giardino di casa a Oldenburg (in Germania) lo scorso il 17 giugno, dando inizio a una vasta ricerca da parte della polizia.

È stato finalmente ritrovato sabato mattina, quando un passante ha sentito un rumore provenire da un tombino. Lo rivela Bbc.com.

Secondo gli agenti il ragazzo si era infilato nelle fogne il giorno in cui è scomparso. Quando i vigili del fuoco hanno tirato fuori il bambino dalla fogna - che distava circa 300 metri dalla sua abitazione – lo hanno portato in ospedale per ipotermia, ma non il piccolo non ha riportato ferite gravi.

"La cosa più importante è che sia vivo ed è stato subito portato in ospedale – scrive la polizia in un post - dove è in buone mani. Possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo".

Sui social si sono moltiplicate le ipotesi sul perché il bambino sia finito nelle fogne, ma la polizia ha chiarito che “Joe” si era introdotto volontariamente nel canale sotterraneo “perdendo poi l'orientamento" e vagando nel "labirinto".

