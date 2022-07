Accordo sul grano, ha firmato anche la Russia. Erdogan: intesa storica

La Russia ha firmato l’accordo per le esportazioni del grano ucraino dai porti del Mar Nero. L’intesa è stata siglata dal ministro della Difesa di Mosca Serghei Shoigu. «Con il traffico di navi che inizierà nei prossimi giorni inaugureremo un nuovo corridoio dal Mar Nero a molti Paesi nel mondo». Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta la direzione delle comunicazioni presidenziali, dopo la firma da parte di Mosca e Kiev di accordi per l’esportazione di grano dai porti dell’Ucraina attraverso corridoi sicuri nel Mar Nero. "E' una giornata storica - ha aggiunto Erdogan - abbiamo risolto una crisi alimentare mondiale e evitato l’incubo della fame nel mondo"

