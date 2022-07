Una donna di 37 anni si lancia in un precipizio con i figli di 2 e 4 anni: tutti morti

Una donna di 37 anni si è uccisa lanciandosi in un precipizio con i suoi due bambini di 2 e 4 anni: tutti morti. La tragedia, come riferisce Il Messaggero, è avvenuta in Svizzera, al Creux du Van, anfiteatro naturale roccioso nel cantone svizzero di Neuchatel, dove sono stati ritrovati i corpi della mamma e dei suoi e due bambini piccoli.

Secondo la procura e la polizia, la donna si è suicidata con i figli. L’allarme è stato lanciato da un escursionista ieri mattina dopo le 9.30.

