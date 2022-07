Scoperto diamante rosa da 170 carati, il più grande in 300 anni - VIDEO

Un diamante rosa da 170 carati è stato scoperto in Angola. Si dice che sia la più grande gemma di questo tipo trovata in 300 anni. Chiamato "Lulo Rose", il diamante è stato trovato nella miniera di Lulo, ha annunciato mercoledì sul suo sito web la Lucapa Diamond Company proprietaria della miniera. Il diamante rosa sarà venduto tramite gara internazionale dalla società statale angolana per la commercializzazione dei diamanti, Sodiam.

Le miniere dell'Angola ne fanno uno dei primi 10 produttori mondiali di diamanti. "Questo record e lo spettacolare diamante rosa recuperato da Lulo continua a mostrare l'Angola come un attore importante sulla scena mondiale per l'estrazione di diamanti e dimostra il potenziale e i vantaggi per l'impegno e gli investimenti nella nostra crescente industria mineraria di diamanti", ha detto Diamantino Azevedo, ministro dell'Angola di risorse minerarie, petrolio e gas.

