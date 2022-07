"Strage" in India, tempesta di fulmini uccide 20 persone in 24 ore

Nelle ultime 24 ore, 20 persone sono state uccise dai fulmini in otto distretti dello Stato del Bihar, nell’India orientale. Lo riporta la Bbc. Il governo del Bihar ha annunciato un risarcimento alle famiglie delle vittime per un importo di 400.000 rupie (circa 5.000 dollari americani).

La scorsa settimana, il primo ministro dello Stato, Nitish aveva chiesto di installare parafulmini in tutti gli edifici governativi, comprese le scuole e gli ospedali. In India ogni anno centinaia di persone muoiono uccise dai fulmini durante la stagione monsonica.

