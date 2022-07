Vaiolo delle scimmie, prima vittima in Europa: uno spagnolo morto di encefalite

Il cittadino spagnolo morto di vaiolo scimmie, il primo europeo a perire per la malattia, è stato stroncato da un’encefalite associata all’infezione. E’ quanto apprende Efe. La vittima, aggiunge l’agenzia stampa spagnola, era residente nella regione di Valencia.

In Spagna finora sono stati segnalati 4.298 casi confermati di vaiolo delle scimmie. Dei 3.750 infetti su cui sono disponibili informazioni, solo 120 persone sono state ricoverate in ospedale. Da sottolineare come la malattia colpisca i maschi in modo sproporzionato: in Spagna sono solo 64 le donne che sono risultate positive al vaiolo delle scimmie, riporta El Mundo. Il tasso di letalità del morbo si conferma quindi molto basso: il quarantunenne morto in Brasile era un soggetto immunodepresso che soffriva di un linfoma.

Vaiolo scimmie: dichiarata emergenza nello Stato di New York

Il governatore di New York, Kathy Hokul, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa di un’epidemia di vaiolo delle scimmie. «Dopo aver esaminato gli ultimi dati sull'epidemia di vaiolo delle scimmie nello Stato di New York, dichiaro lo stato di emergenza per rafforzare i nostri sforzi per contrastare questa epidemia», ha affermato il governatore in un comunicato diffuso sul sito internet dell’amministrazione.

Hokul ha osservato che un caso su quattro di infezione da vaiolo delle scimmie negli Stati Uniti si verifica nello Stato di New York. «La mia squadra e io stiamo lavorando 24 ore su 24 per fornire più vaccini, espandere i test ed educare responsabilmente il pubblico su come rimanere al sicuro durante un’epidemia», ha aggiunto Hokul.

