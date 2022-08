Quattro persone sono state ricoverate in ospedale oggi a Washington, tutte in gravi condizioni, a causa di un fulmine che si è abbattuto a pochi metri dalla Casa Bianca. Secondo i vigili del fuoco si tratta di due uomini e due donne che si trovavano in un parco vicino alla residenza presidenziale, nonostante il tremendo temporale che si stava scatenando sulla città.

