Armato di coltello all'aeroporto di Parigi, ucciso dalla polizia

E' accaduto questa mattina intorno alle 8.20 al terminal 2F del principale scalo parigino. "Un uomo senza fissa dimora stava importunando agenti di sicurezza e la polizia di frontiera è stata chiamata ad intervenire", riferisce una fonte in aeroporto. L'uomo si era dapprima allontanato per poi tornare armato di coltello. A quel punto un agente ha usato la sua arma per fermarlo.