Taiwan in allarme: 10 navi e 36 jet cinesi rilevati intorno all'isola

Il ministero della Difesa di Taiwan ha reso noto che 10 navi e 36 jet militari cinesi sono stati rilevati intorno all’isola fino alle 17 locali (11 in Italia). Ben 17 caccia da combattimento (nove SU-30 e otto J-11), si legge in una nota, hanno volato sulla parte orientale della linea mediana dello Stretto di Taiwan, non riconosciuta da Pechino, ma tradizionalmente rispettata. Il ministero ha seguito il consueto protocollo di fronte all’ennessima incursione dell’Esercito popolare di liberazione, facendo «decollare i propri caccia, inviando l’allarme radio e attivando il proprio sistema di difesa missilistico».

