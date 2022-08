Caso Taiwan, Pechino prosegue le esercitazioni militari: “Gravi violazioni Usa”

Dopo l’arrivo a sorpresa a Taipei di delegazione Congresso Usa, la Cina ha reso noto di aver condotto nuove esercitazioni militari intorno a Taiwan. L'annuncio segue l’arrivo a sorpresa ieri nell’isola di una delegazione del Congresso Usa, a meno di due settimane dalla visita della speaker della Camera Nancy Pelosi, che ha provocato la dura risposta di Pechino.

La visita a Taiwan della delegazione del Congresso Usa guidata dal senatore Ed Markey "viola in modo flagrante il principio della 'Unica Cina' e i tre comunicati congiunti sino-americani, nonché la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, inviando un segnale sbagliato alle forze separatiste dell’indipendenza di Taiwan ed esponendo del tutto il vero volto degli Stati Uniti come disgregatori e distruttori di pace e stabilità nello Stretto di Taiwan». Lo afferma in una nota il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian, per il quale Taiwan è «della Cina e non è consentita alcuna interferenza straniera»

