Russia: forniture di gas all'Ue solo dopo lo stop alle sanzioni. Macron: favorevole al price cap 

I problemi con le forniture di gas all’Europa attraverso il Nord Stream continueranno fino alla revoca delle sanzioni che impediscono la manutenzione dei macchinari del gasdotto. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Interfax. A Peskov, riporta l'agenzia russa, è stato chiesto se è possibile affermare che la questione del pompaggio del gas attraverso Nord Stream dipenda completamente dalle sanzioni e che le forniture riprenderanno solo se queste saranno rimosse o attenuate: «Certamente - ha risposto -, sono proprio le sanzioni che impediscono la manutenzione delle unità». «Sono proprio le sanzioni che impediscono la manutenzione delle unità, che impediscono il loro spostamento senza adeguate garanzie legali, che impediscono queste garanzie legali e così via - ha aggiunto Peskov -. Sono queste sanzioni che gli Stati occidentali hanno imposto che hanno portato la situazione a quello che stiamo vedendo ora».

Macron, sì al price cap sul gas russo e acquisti comuni Ue

Il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo un incontro in videoconferenza con il cancelliere tedesco Olaf Scholz dedicato alla crisi dell’energia, ha ribadito di essere «favorevole all’acquisto comune di gas» in Europa per comprare a prezzi «meno elevati» e al tetto al prezzo del gas russo fornito attraverso gasdotto: «Siamo favorevoli - ha detto all’Eliseo il presidente - ad acquistare in comune il gas, questo consentirebbe all’Europa di comprare a prezzi meno alti».

