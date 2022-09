La "svolta green" della California. I defunti diventeranno concime per campi e giardini

Dal 2027 in California ci sarà un’alternativa alla sepoltura e alla cremazione: i defunti potranno diventare concime per campi e giardini senza alcun danno per l’ambiente. La legge, proposta dalla deputata Cristina Garcia, è stata firmata qualche giorno fa dal governatore democratico Gavin Newsom, riporta il Los Angeles Times. «Con il cambiamento climatico e l’innalzamento del livello del mare che ci minacciano questo è un metodo alternativo di smaltimento che non inquina», ha spiegato Garcia. Secondo il National Geographic, le cremazioni negli Stati Uniti producono circa 360.000 tonnellate di anidride carbonica all’anno. Il nuovo procedimento prevede che il corpo del defunto sia messo in un contenitore d’acciaio e sepolto a circa 2,4 metri di profondità circondato da materiali biodegradabili come trucioli di legno. Il contenitore deve essere aerato per consentire la crescita di microbi e batteri. Il processo di decomposizione dovrebbe completarsi in 1 o 2 mesi

