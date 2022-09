Danimarca, fughe di gas dal Nord Stream. Aumenta il prezzo del combustibile

Fughe di gas stanno interessando i gasdotti Nordstream 1 e 2: lo fa sapere il governo danese annunciando di aver elevato il suo livello di allerta sulle infrastrutture energetiche. Il gasdotto Nord stream ha registrato danni «senza precedenti» a tre linee del gasdotto ed «è impossibile in questo momento stimare la tempistica per la ripresa delle operazioni di ripristino» dell’infrastruttura. E' quanto comunica in una nota il Nord Stream, secondo quanto riferisce Bloomberg. Ieri il Nord Stream aveva riferito di un calo di pressione su due sue linee, con le autorità svedesi e danesi che avevano identificato perdite di gas nel Mar Baltico, in prossimità della rotta del Nord Stream.

Prezzo del gas in salita

Accelera il prezzo del gas ad Amsterdam dopo che il Nord Stream ha dichiarato fuori uso per danni «senza precedenti» tre sue linee, con il governo di Berlino che l’origine del danneggiamento possa essere imputabile ad attacchi o atti di sabotaggio. I future Ttf avanzano del 5,8% a 184 euro al megawattora, dopo che il Nord Stream ha detto che è impossibile stimare una tempistica per il ripristino delle operazioni. Il prezzo del gas sale del 10% ad Amsterdam, a 191,5 euro al megawattora, dopo aver toccato in picco di 194,7 euro (+12%) in scia alle notizie sui danni che hanno colpito il Nord Stream e che aumentano le probabilità di un inverno in Europa senza il gas russo.

Stoccaggi dell'Italia sfiorano il 90%

Gli stoccaggi italiani di gas sfiorano la soglia del 90%. La piattaforma europea che certifica il dato segna stamattina 173,36 TWh come quantità di gas iniettata, pari al 89,62% della capacità complessiva. In Europa sono stati immagazzinati 976,95 TWh con un indice medio di riempimento dell’87,73%.

Le reazioni

Il Cremlino non esclude un sabataggio ai danni dei gasdotti Nord Stream 1 e 2. Lo ha detto il portavoce presidenziale, Dmitry Peskov. «Non è esclusa alcuna opzione» ha detto rispondendo a una domanda in proposito. Il viceministro polacco Marcin Przydacz a Varsavia, commentando le tre falle ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, scoperte dalle autorità danesi, ha detto: «Purtroppo il nostro vicino a est persegue costantemente una politica aggressiva. Se è in grado di mettere in atto un’aggressione all’Ucraina, è chiaro che non possano essere escluse provocazioni che si riguardino l’Europa occidentale». Negli anni passati il governo polacco aveva espresso la ferma contrarietà alla realizzazione del progetto Nord Stream 2, originariamente volto a moltiplicare il flusso di gas dalla Russia all’Europa, ed in particolare alla Germania, con l’argomento che la dipendenza energetica sarebbe stata usata dal Cremlino come uno strumento di pressione politica.

