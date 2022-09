La Russia annette le regioni ucraine: «Domani la cerimonia con Putin»

I deputati della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, sono stati invitati al Cremlino domani per un «evento» con il presidente Vladimir Putin. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. Il presidente, secondo diversi osservatori, potrebbe annunciare l’annessione alla Russia dei territori ucraini in cui nei giorni scorsi si sono svolti i referendum. Sulla Piazza Rossa è stato eretto un palco con le scritta "Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson, Russia, insieme per sempre". L’evento è previsto per le 15 ora locale (le 14 in Italia). In contemporanea saranno chiuse diverse strade del centro di Mosca.

Stati Uniti: non riconosceremo mai l'annessioni

Gli Stati Uniti non riconosceranno «mai» i tentativi russi di annettersi parti del territorio ucraino e preparano nuove sanzioni economiche contro Mosca. Lo ha annunciato la Casa Bianca. «Non riconosceremo mai questi tentativi illegali e illegittimi di annessione» ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. «Lavoreremo con i nostri alleati e partner per imporre costi economici aggiuntivi alla Russia e alle relative persone fisiche e enti dentro e fuori la Russia».

Levada: al 77% la popolarità di Putin, -6% dopo la mobilitazione

La popolarità del presidente Vladimir Putin tra i russi si mantiene al 77% con un calo del 6% in settembre, dopo la dichiarazione di mobilitazione parziale. E' quanto risulta da un sondaggio del centro di statistiche indipendente Levada, bollato come 'agente stranierò dalle autorità di Mosca. Coloro che disapprovano l’operato di Putin sono il 21%. Cala lievemente anche la percentuale di coloro che ritengono che le cose nel Paese vadano nella giusta direzione: il 60% in settembre rispetto al 67% di agosto. Coloro che disapprovano sono il 27%.

