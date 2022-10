Fratellini di 5 mesi e due anni uccisi dai pitbull, grave la madre

Due fratellini, Hollace Dean Bennard, di cinque mesi, e Lilly Jane Bennard, di due anni, sono stati sbranati a morte dai pitbull della famiglia mercoledì pomeriggio a Shelby, nel Tennessee. La madre dei bambini ha trascorso "oltre 10 minuti" cercando di respingere i due cani quando all'improvviso hanno aggredito i bambini. Lo riferisce il Daily Mail.

'No parent should have to endure the horror of their kids being mauled to death by the family pet' https://t.co/NcnuZaVdW9

