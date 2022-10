L'Onu adotta una risoluzione che condanna le annessioni della Russia. La Cina si astiene: mossa inefficace 

L’Assemblea Generale dell’Onu ha adottato una risoluzione che condanna chiaramente i «cosiddetti referendum illegali» e la «tentata annessione illegale» della Russia di 4 province dell’Ucraina, non valida ai sensi del diritto internazionale. I Paesi che hanno votato a favore sono 143, 5 contrari e 35 astenuti.

Cina non vota bozza Onu, non risolve la crisi in Ucraina

Il vice ambasciatore cinese all’Onu, Geng Shuang , parlando in Assemblea Generale, ha detto che Pechino si asterrà sulla risoluzione che condanna l'annessione russa delle province ucraine «perchè non aiuta a trovare una soluzione alla crisi». La Cina sostiene il «dialogo e l’impegno per una soluzione politica», ha aggiunto, ed è «molto preoccupata per l'intensificazione dei combattimenti e deplora le vittime civili». «Bisogna evitare che il confronto sia fuori controllo», ha continuato chiedendo a «tutte parti di esercitare moderazione: «le sanzioni indiscriminate non risolvono la crisi e anzi facilitano il suo allargamento».

