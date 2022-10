Kiev, attacco con droni kamikaze a Zaporizhzhia: scatta l'allarme antiaereo

Il segretario del consiglio comunale di Zaporizhzhia Anatoly Kurtev ha affermato che i russi hanno attaccato in serata la città con droni kamikaze, provocando danni alle infrastrutture. Lo riporta Ukrainska Pravda. Kurtev ha specificato che le strutture sono state danneggiate a seguito dell’un attacco e un incendio è scoppiato nel luogo dell’atterraggio.

Ed è scattata l'allerta antiaerea in Ucraina dopo la pioggia di missili russi caduta nella regione di Kiev. Lo afferma il canale Telegram dell’amministrazione della capitale ucraina ed Espreso tv. «Un attacco missilistico è stato lanciato dalle forze di occupazione russe contro uno dei distretti della regione di Kiev. Tutti i servizi funzionano, i soccorritori sono sul posto. Finora non ci sono vittime», ha detto il capo dell’amministrazione della regione di Kiev, Aleksey Kuleba, precisando che l’allerta è ancora in corso.

