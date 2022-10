Nega concerto ai russi, ucciso direttore d'orchestra a Kherson. Missili su Kiev, danni alla rete elettrica

Il direttore della Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko è stato ucciso dall’esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di occupazione. Lo scrive il Ministero della Cultura ucraino su Facebook, ripreso dai media del Paese. «Si è saputo del brutale omicidio del direttore del Kherson Music and Drama Theatre. Dopo che Kerpatenko si è rifiutato di collaborare con gli occupanti, l’esercito russo lo ha ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua stessa casa», ha scritto il ministero.

Missili su Kiev, danni alla rete elettrica

A seguito dell'ultimo attacco missilistico russo sulla regione di Kiev, l'infrastruttura elettrica "ha subito gravi danni". Lo rende noto l'operatore energetico Ukrenergo su Telegram, che è "già al lavoro per ripristinare l'affidabilità della fornitura di energia a Kiev e nella regione centrale". È possibile che ci sia l'attuazione di "programmi di spegnimento di emergenza"

Ukrenergo chiede dunque "i consumatori di consumare l'elettricità con parsimonia, soprattutto dalle 17:00 alle 23:00", pregandoli di "non utilizzare apparecchi elettrici che consumano energia, di spegnere le luci non necessarie e di rimandare il lavaggio alle ore notturne".

© Riproduzione riservata