Collassa sul palco, morto a 41 anni il cantante haitiano Mikaben

Il cantante haitiano Mikaben è morto a soli 41 anni, per un probabile infarto, mentre si stava esibendo sul palcoscenico a Parigi sabato notte. Scioccati i fan che lo hanno visto accasciarsi mentre stava lasciando la scena. «E' morto dopo aver subito un attacco sul palco e nonostante gli sforzi dei servizi di emergenza», hanno fatto sapere gli organizzatori della Accor Arena nella zona est di Parigi.

Le immagini mostrano Mikaben che, durante l’esibizione, improvvisamente si gira per tornare dietro le quinte ma si collassa. Dolore per la morte di «un artista giovane e di grande talento» è stato espresso tra gli altri dal premier haitiano Ariel Henry. Per il rapper Wyclef Jean, Mikaben era «uno dei giovani artisti più influenti e di ispirazione della nostra generazione».

