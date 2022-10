Trovata morta Misrach Ewunetie, la studentessa di Princeton scomparsa

Misrach Ewunetie, la studentessa dell’università di Princeton scomparsa sei giorni fa, è stata trovata morta. Il suo corpo è stato scoperto vicino ai campi da tennis del campus: sul suo corpo non appaiono evidenti segni di ferite e il suo decesso «non appare sospetto», affermano le autorità sottolineando comunque che un’autopsia sarà eseguito. La ventenne era sparita dopo una evento musicale nel campus: al termine del concerto si era detta disponibile a riordinare lo spazio visto che uno dei volontari non si era presentato. Finiti i lavori, la ragazza insieme ad altre persone era andata via. Da allora era scomparsa.

