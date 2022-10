Ucraina: missili su Zaporizhzhia, allarme aereo a Kiev. Truppe russe a Kherson: 4 morti

Diverse esplosioni hanno scosso questa mattina la città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Synehubov, come riporta Ukrinform. Almeno sei persone sono rimaste ferite nell’attacco delle forze russe di questa mattina che ha colpito anche un complesso industriale, come riporta il Kyiv Independent. E come se non bastasse un nuovo attacco missilistico è stato scagliato contro la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina. Lo ha denunciato il responsabile dell’amministrazione regionale Oleksandr Starukh, esortando i residenti a cercare riparo nei rifugi. Allerta anche a Kiev dove è risuonato l’allarme aereo, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

Funzionari filorussi affermano che le forze ucraine hanno bombardato la città di Kherson quando erano in corso le evacuazioni dei civili, uccidendo quattro persone. Fino a 2.000 russi, intanto, sono stati reclutati attraverso la cosiddetta "mobilitazione parziale" voluta dal presidente Vladimir Putin sono arrivati nel territorio catturato della regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale, per reintegrare le perdite subite finora dall’esercito di Mosca e rinforzare le unità schierate in prima linea. Lo afferma lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine nel suo rapporto quotidiano pubblicato questa mattina su Facebook, come riporta Ukrinform.

«Secondo le informazioni disponibili, fino a 2.000 truppe russe mobilitate sono arrivate nel territorio temporaneamente catturato della regione di Kherson per reintegrare le perdite e rinforzare le unità sulla linea di contatto», si legge nel rapporto.

