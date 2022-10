Ucraina: von der Leyen, dall'Ue fino a 1,5 mld per ogni mese di guerra

«Qui è richiesto un sostegno affidabile dall’Ue, dai nostri amici negli Usa e dalle istituzioni internazionali finanziarie. Credo sia giusto che l’Ue si prenda la fetta maggiore e sto lavorando con i Paesi membri perché l’Ue possa sostenere l’Ucraina con risorse fino a 1,5 miliardi di euro per ogni mese della guerra, che sarebbe circa 18 miliardi di euro nel 2023». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso di apertura della Conferenza sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell’Ucraina a Berlino.

Von der Leyen: per la ricostruzione serviranno 350 mld

«Non c'è tempo da perdere - ha aggiunto - la portata della distruzione è sconcertante e la Banca mondiale ha stimato il costo dei danni in 350 miliardi di euro». «Senza dubbio è più di quanto possa permettersi da solo ogni Paese o ogni Unione», ha aggiunto la presidente riferendosi alla cifra indicata. Per questo, ha precisato, serve il contributo «del G7, dell’Unione europea, dell’intera Europa, e di partner importanti come Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Sud Corea, Australia, Nuova Zelanda e tanti altri».

