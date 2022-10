Putin: "L'Occidente fa un gioco sporco e sanguinoso. Il bando della cultura russa è simile al nazismo"

«Il cosiddetto Occidente ha fatto un gioco sporco, un gioco sanguinoso, senza considerare gli interessi degli altri Paesi». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. «Le proposte della Russia per costruire la sicurezza collettiva sono state negate, buttate via. Non possiamo fare finta di niente, chi semina vento raccoglie tempesta», ha aggiunto.

«I nazisti hanno bruciato i libri - ha aggiunto - e in Occidente ora hanno sono arrivati a vietare Tchaikovsky e Dostoevsky». «L'Occidente collettivo alimenta la guerra in Ucraina, destabilizza i mercati alimentari ed energetici globali e organizza provocazioni su Taiwan».

