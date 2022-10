Elezioni in Brasile, è il giorno della verità. Duello Bolsonaro-Lula

Circa 156,4 milioni di brasiliani sono chiamati alle urne per scegliere tra la continuità del presidente di estrema destra Jair Bolsonaro e il ritorno al potere dell’ex presidente progressista Luiz Inàcio Lula da Silva, dato favorito dai sondaggi. I seggi si apriranno alle 08:00 ora locali e chiuderanno alle 17 (in Italia da mezzogiorno, fino alle 21). Il vantaggio del leader del Partito dei Lavoratori (Pt) è tra i quattro e i sette punti percentuali, secondo gli ultimi sondaggi.

Entrambi i candidati, che hanno spaccato l’elettorato in un modo che non si era mai visto nella storia recente del Brasile, si sono sfidati fino all’ultimo, ieri sabato, per chiudere una feroce campagna che dura da due mesi e mezzo. Lula, che ha governato il Paese tra il 2003 e il 2010, ha messo fine alla sua campagna a San Paolo, in compagnia dell’ex presidente uruguaiano Josè Mujica, mentre Bolsonaro ha fatto un giro in moto attraverso Belo Horizonte e, di notte, ha pubblicato una lista con 22 «impegni», ultimo tentativo di diminuire la distanza con il suo avversario.

Al primo turno Lula, paladino di un ampio fronte progressista a cui si sono unite le forze di centrodestra e di centrodestra, è stato il candidato più votato con il 48,4% dei voti; il 43,2% dell’elettorato ha invece scelto il capitano dell’esercito a riposo, che aspira a un nuovo mandato quadriennale. Il vantaggio di Lula, che ha riguadagnato i suoi diritti politici l’anno scorso dopo aver trascorso 580 giorni in prigione per processi per corruzione poi annullati, è rimasto costante per tutta la campagna. Nelle ultime settimane Lula e Bolsonaro si sono concentrati sul cercare di convincere gli indecisi e chi al primo turno non ha votato, il 20% dell’elettorato, nonostante in Brasile il voto sia obbligatorio. Lula continua ad avere un ampio vantaggio nella regione nord-orientale, fucina storica dei voti del Pt, e tra la popolazione più povera, che rappresenta praticamente la metà dell’elettorato. Bolsonaro miete consenso tra l’elettorato evangelico, che è più ricco e influente, e che Lula ha cercato di sedurre con una lettera in cui si dichiarava contrario all’aborto e affermava che la famiglia è «cosa sacra». Oltre a presidente e vicepresidente, i brasiliani di 12 Stati dovranno eleggere il loro governatore al secondo turno, tra cui San Paolo, la regione più popolosa e motore dell’economia del Paese.

