Bolsonaro rompe il silenzio ma non riconosce Lula

Jair Bolsonaro rompe il silenzio ma non riconosce esplicitamente la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva e giustifica anzi le manifestazioni di protesta se "pacifiche" e purché non ricalchino «gli schemi di sinistra». Teso ma con piglio sicuro, l’ex capitano dell’esercito ha pronunciato in serata un discorso secco e asciutto, denso di ambiguità. Il presidente uscente non ha citato mai il suo avversario ma ha affermato che «continuerà ad obbedire alla Costituzione», autorizzando poi il capo del suo staff, Ciro Nogueras, ad avviare la transizione con il governo che si insedierà dal primo gennaio. Ma le discussioni prenderanno il via solo da giovedì, quando Lula formalizzerà il nome del suo vicepresidente, Geraldo Alckmin. Questo lascia a Bolsonaro altre 24 ore di tempo, ancora tutto mercoledì, giorno festivo di Finados, in cui sono attese una serie di manifestazioni bolsonariste davanti alle caserme, per coinvolgere i militari. Proteste che Bolsonaro ha motivato come dettate da «indignazione e sentimento di ingiustizia per come si è svolto il processo elettorale».

Si arriverà così esattamente a 72 ore dalle elezioni che hanno consacrato la vittoria del suo avversario. «Resistete, resistete almeno 72 ore», aveva esortato rivolgendosi ai manifestanti un agente del Coordinamento del traffico di Itajaí, sulla costa di Santa Catarina, nella notte tra lunedì e martedì, tra i fuochi improvvisati e le bandiere verde-oro. «Ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca. Continuate a protestare per dare tempo» al presidente Bolsonaro di decidere. E «resistere» è stata la parola d’ordine dei gruppi sovranisti su Telegram e Whatsapp nelle ultime 48 ore, mentre le manifestazioni a sostegno di Bolsonaro si sono allargate a macchia d’olio fino al numero record di 421 blocchi stradali, spalmati su 23 dei 27 Stati brasiliani. I bolsonaristi guidati dai camionisti hanno portato in strada tutta la loro rabbia contro il risultato elettorale, restando in attesa di un segnale da Jair Messiah. In una sorta di realtà parallela, i seguaci di Bolsonaro hanno celebrato fake news su una presunta conferma di brogli elettorali (che ovviamente non c'è mai stata), evocando un’imminente colpo di stato militare e l'arresto degli oppositori di sinistra. La «situazione girerà» a favore di Bolsonaro quando le Forze armate presenteranno il loro rapporto sulle urne elettroniche, hanno insistito in una narrazione complottista stralunata negli audio circolati sui social. Idee alimentate dal prolungato silenzio del presidente e dalle sue precedenti critiche contro il Tribunale superiore elettorale e la sua guida, il giudice Alexandre de Moraes, con l'obiettivo di mettere in dubbio la trasparenza e la legittimità dell’organismo democratico. Frustrazioni poi sfociate nelle proteste stradali che in giornata hanno paralizzato le strade, impedendo anche l’accesso all’aeroporto Guarhulos di San Paolo, il principale hub internazionale del Paese, e ritardato il transito delle attrezzature della scuderia Ferrari per il Gran premio di Formula 1. Uno schema - quello dei blocchi stradali - che in passato ha già segnato alcune delle pagine più drammatiche dell’America del Sud, con due colpi di stato. In Cile negli anni Settanta, col rovesciamento del governo di sinistra di Salvador Allende e l'arrivo del dittatore Augusto Pinochet. E più di recente in Bolivia (2019), con Evo Morales (sinistra) indotto a fare un passo indietro a pochi giorni dal risultato delle urne che lo consacravano al quarto mandato presidenziale. Ma le insidie non finiscono qui, ha spiegato all’ANSA la politologa della Mackenzie Presbyterian University, Carolina Botelho, perché Bolsonaro resterà in carica fino al 31 dicembre e quindi «avrà ancora capacità e leadership per condurre» azioni antidemocratiche. Nel periodo di transizione potrebbe varare misure provvisorie ad effetto immediato (con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), allentando ad esempio la liberalizzazione della vendita delle armi e accrescendo così il rischio di violenza politica.

© Riproduzione riservata