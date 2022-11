Putin fa marcia indietro, torna l'intesa sul grano. Ma la minaccia nucleare spaventa ancora

Dopo giorni di tensioni, scambi di accuse, minacce e mediazioni, Mosca fa marcia indietro e rientra nell’accordo per le esportazioni di cereali dai porti ucraini del Mar Nero, dopo la mediazione della Turchia. Sono servite le "garanzie scritte" ricevute dall’Ucraina, «che non utilizzerà il corridoio umanitario e i porti ucraini coinvolti nell’esportazione di beni agricoli per condurre attività militari contro la Russia», hanno fatto sapere i russi. Ma l'intesa resta fragile, con Vladimir Putin che si riserva il diritto di far saltare ancora il tavolo in caso di una «nuova violazione delle garanzie» da parte di Kiev. E mentre dall’Onu ai mercati si tira un sospiro di sollievo di fronte ai timori sul grano ucraino, vitale per la sicurezza alimentare globale, l’ombra della minaccia nucleare continua a spaventare il mondo. Il New York Times ha citato funzionari di intelligence Usa, secondo cui i capi militari russi hanno discusso a metà ottobre l’uso di armi nucleari tattiche in Ucraina. Il Cremlino ha risposto sottolineando che per la Russia vige la «rigorosa inammissibilità» di una guerra nucleare. Ma se gli Stati Uniti sono «sempre più preoccupati» dal possibile utilizzo di testate atomiche, non c'è «nessun segnale che la Russia si stia preparando a usarle» contro l’Ucraina, ha rassicurato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. Ad annunciare prima di tutti il rientro della Russia nell’accordo sui cereali è stato in mattinata il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, comunicando la ripresa del traffico delle navi con grano nel Mar Nero per oggi stesso. Poco dopo è arrivata la conferma di Mosca, tornata sui suoi passi dopo lo stop per l’attacco della settimana scorsa contro le navi russe a Sebastopoli, per il quale la Russia accusa Kiev e denuncia il presunto ruolo di «specialisti britannici». Un coinvolgimento, quello di Londra, per il quale il ministero degli Esteri russo ha annunciato la convocazione dell’ambasciatrice britannica Deborah Bronnert, alla quale saranno presentate «le prove» che inchioderebbero la Gran Bretagna su Sebastopoli e nel sabotaggio contro i gasdotti nel Baltico: uno dei tubi del Nord Stream 1, nella zona economica esclusiva svedese, sarebbe rimasto distrutto per una lunghezza di 248 metri, ha fatto sapere oggi la stessa società Nord Stream Ag in base ad una prima indagine.

Messa da parte la questione del grano, continua la guerra sul terreno. Alla quale contribuisce anche la Corea del Nord, secondo le accuse di Washington, che ha denunciato come "Pyongyang stia fornendo segretamente a Mosca un numero significativo di proiettili di artiglieria fingendo di spedire le armi in Paesi del Medio Oriente o del Nord Africa». E fa sempre più paura la minaccia nucleare, che secondo il Nyt ha preso forma in recenti colloqui tra alti dirigenti militari russi, che si sarebbero confrontati su come e quando Mosca avrebbe potuto usare un’arma tattica in Ucraina. Il presidente Putin - secondo le informazioni avute dal New York Times - non ha preso parte alle conversazioni, che si sono svolte sullo sfondo dell’intensificarsi della retorica nucleare russa e delle battute d’arresto sul campo. Tuttavia, i funzionari americani hanno dichiarato di non aver visto alcuna prova che i russi stiano spostando le armi nucleari o prendendo altre misure tattiche per prepararsi a un attacco. Il Pentagono stima che la Russia abbia una scorta di ben 2.000 armi nucleari tattiche. Ma nonostante le minacce che si ripetono da mesi, oggi il ministero degli Esteri russo ha voluto smorzare i toni, ricordando che Mosca «consente una reazione con armi nucleari esclusivamente in risposta a un’aggressione" atomica o ad una minaccia all’esistenza stessa dello Stato, e "aderisce rigorosamente al principio di inammissibilità di una guerra nucleare in cui non ci possono essere vincitori». La prevenzione dello scontro militare tra potenze nucleari è indicata come «una priorità» dal Cremlino. E se per Zelensky "non si deve avere paura della Russia», anche se può usare il nucleare, la Casa Bianca prende con le pinze le rassicurazioni di Mosca. «Continuiamo a prendere sul serio la minaccia da parte di Putin di usare l’arma nucleare», ha detto John Kirby, sottolineando che gli Usa proseguiranno a monitorare ogni minaccia.

