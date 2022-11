Razzo cinese in caduta: rischi per l'Italia, due traiettorie domani sulla Sardegna

Il Dipartimento della Protezione civile è stato informato dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) che il 31 ottobre, alle 8:37:23 CET, ora locale in Italia, la Repubblica Popolare Cinese ha lanciato nello spazio il terzo modulo della stazione spaziale Tiangon ("Palazzo Celeste"). Il lancio, avvenuto dal poligono di Wenchang, nell’isola di Hainan, nel sud dalla Cina, è avvenuto utilizzando il vettore pesante «Lunga Marcia 5» (CZ-5B) e fa seguito a lanci avvenuti con modalità simili a maggio 2020, ad aprile 2021, e a luglio 2022.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

?04 Nov 2022 12:24 UTC ± 4 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9Lh3tes pic.twitter.com/gs8WqAnSS4

