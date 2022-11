Guerra in Ucraina, il fronte Sud del Paese è rovente: 70 attacchi contro le postazioni russe

Nel Sud dell’Ucraina durante la notte scorsa le unità missilistiche e di artiglieria delle Forze di Difesa ucraine hanno lanciato 70 attacchi contro le postazioni russe. Lo ha dichiarato il Comando operativo Sud ucraino in un post su Facebook, come riporta Ukrinform.

Secondo l’esercito di Kiev, le truppe di Mosca stanno fortificando le posizioni sulla riva sinistra del fiume Dnipro e costringendo i residenti degli insediamenti circostanti a lasciare i loro luoghi di residenza sulla riva destra del fiume. Allo stesso tempo, non smettono di limitare l’uso delle imbarcazioni e l’accesso alla riva.

«Come risultato della barbara strategia di esplosioni massicce di imbarcazioni e navi situate vicino ai moli e agli ormeggi del Dnipro e dei suoi affluenti, i russi hanno creato una colossale minaccia ecologica. Tonnellate di carburante fuoriuscito dalle imbarcazioni danneggiate si stanno ora dirigendo a valle nel delta, verso l’area protetta del Parco naturale nazionale di Nyzhniodniprovskyi», si legge nel rapporto.

