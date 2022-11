Clinica mobile per l'aborto in Illinois al confine col Missouri: è polemica VIDEO

In Illinois, Planned Parenthood offrirà presto l'accesso all'aborto tramite un camper mobile lungo il confine con il Missouri: "La nostra priorità è garantire l'assistenza sanitaria di base". Altri camper saranno impiegati anche negli altri confini degli stati Usa in cui l'aborto è illegale. L'iniziativa, com'era prevedibile, ha scatenato accese polemiche e le proteste degli antiabortisti.

Il camper è dotato di due sale esami, una sala d'attesa e un laboratorio. Gli aborti medici verranno somministrati dapprima con la pillola abortiva entro la fine dell'anno, e nel 2023 attraverso procedure chirurgiche, afferma l'organizzazione senza scopo di lucro.

