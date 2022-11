L’esercito russo ha bombardato nella notte Zaporizhzhia, colpendo un edificio. Dopo l’esplosione, nel palazzo è poi scoppiato un incendio. A riferirlo Anatolii Kurtiev, segretario del consiglio comunale di Zaporizhzhia, in un post su Telegram ripreso da Ukrinform. Sono ancora in corso verifiche per stabilire se ci sono state vittime.

