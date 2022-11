L'ombra russa sulle elezioni Usa, Prigozhin: "Abbiamo interferito nel voto e lo faremo ancora"

La Russia torna a sfidare, questa volta apertamente, la democrazia americana per influenzare le elezioni di Midterm, sperando di trasformare Joe Biden in un’anatra zoppa e di frenare gli aiuti americani all’Ucraina. Con il tacito auspicio di un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca nel 2024. Ma ci mette del suo anche il neo proprietario di Twitter Elon Musk, con un cinquettio a gamba tesa in cui invita i suoi 144 milioni di follower a votare «per un Congresso repubblicano, dato che la presidenza è democratica" e «la condivisione del potere limita i peggiori eccessi».

A soffiare dall’estero sulle braci di una vigilia elettorale tesissima è stato il sempre più influente imprenditore russo Ievgheni Prigozhin, lo "chef di Putin", patron dell’armata di mercenari Wagner e di una potente macchina di disinformazione. "Signori, ci siamo intromessi, ci intromettiamo e ci intrometteremo. Ordinatamente, accuratamente, chirurgicamente e a modo nostro, come sappiamo fare. Durante le nostre operazioni di precisione, rimuoveremo entrambi i reni e il fegato contemporaneamente», ha ammesso e rivendicato in un post sui social media del suo gruppo Concord rispondendo ad una domanda su un articolo di Bloomberg sul suo possibile ruolo nelle ingerenze. Una campagna di veleni confermata dal New York Times, secondo cui la Russia ha riattivato da alcuni mesi i suoi 'troll' e 'bot' che aveva mandato in sonno per un po'. Tutti account legati principalmente alla Internet Research Agency di San Pietroburgo, la macchina del fango già usata da Progozhin nelle precedenti elezioni americane. Questa volta però non si tratta di campagne massicce che raggiungono decine di milioni di utenti su Facebook e altri social mainstream ma, come ha spiegato lo stesso chef di Putin, di operazioni mirate, su piattaforme di destra come Gab, Parler, Getter, senza moderazione dei contenuti. Il target sono gli elettori conservatori, più inclini anche a credere a certe teorie cospirative, negli stati chiave in bilico. Il repertorio prevede attacchi a Joe Biden e ai candidati dem più vulnerabili, a volte anche con toni razzisti (come nel caso del reverendo afroamericano Raphael Warnock in Georgia), tentativi di minare la fiducia nel sistema elettorale americano ed erodere il sostegno all’Ucraina.

«Mentre la working class fatica a pagare cibo e benzina e a trovare il latte in polvere, Biden vuole spendere altri 13,7 miliardi di aiuti per l'Ucraina», ha accusato in settembre il fittizio account di Nora Berka in un post dove ha mostrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come una ballerina di lap-dance in bikini bagnata da una pioggia di dollari da parte di Biden. Un messaggio che riecheggia e alimenta un tema trainante tra i repubblicani. Tanto che in caso di vittoria Steve McCarthy, leader del partito alla Camera e speaker in pectore, ha già indicato tra le priorità il controllo sugli aiuti a Kiev, oltre che una legge per la sicurezza dei confini col Messico e vari indagini sul governo Biden. La disinformazione potrebbe inoltre aumentare, oltre che il clima di violenze e intimidazioni, il caos sui risultati finali del voto di Midterm, come nelle ultime presidenziali, quando si dovettero attendere due settimane: secondo i media Usa, si potrebbe arrivare a fine settimana, sia per il numero di sfide cruciali testa a testa che per il record di voti anticipati (oltre 40 milioni), che spesso possono essere contati anche nei giorni successivi all’Election Day. E se al Congresso (che verrà rinnovato interamente) è attesa la riconquista dei repubblicani, forse con un’onda rossa, il Senato (dove sono in palio un terzo dei seggi) appare sul filo del rasoio, con duelli decisivi in Pennsylvania, Arizona, Colorado e Georgia (quest’ultimo a rischio ballottaggio il 6 dicembre). Senza contare la minaccia di molti candidati trumpiani di non riconoscere i risultati. In questo scenario infuocato Biden e Trump lanciano i loro ultimi appelli al voto, in quello che sembra già a tutti un anticipo del futuro duello per la Casa Bianca: il presidente dal Maryland, ammonendo che Midterm non è un referendum su di lui ma "una scelta», in particolare sul diritto all’aborto e su una democrazia a rischio; il tycoon dall’Ohio, per salvare l'american dream. E forse anche se stesso dalle varie inchieste che lo incalzano.

