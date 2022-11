Terremoto nella Chiesa francese, nove vescovi indagati per abusi sui minori

Nove vescovi o ex vescovi francesi sono implicati in una procedura giudiziaria o in una procedura interna alla Chiesa per presunte violenze sessuali su minori. Lo ha annunciato monsignor Eric de Moulins-Beaufort, presidente della Conferenza episcopale francese, nel corso di una conferenza. Tra questi ci sono l’ex vescovo di Creteil, monsignor Michel Santier - sanzionato nel 2021 dal Vaticano - e l’ex vescovo di Bordeaux monsignor Jean-Pierre Ricard. Quest’ultimo ha ammesso 35 anni fa un comportamento «riprovevole» su un minore, ha aggiunto de Moulins-Beaufort.

