Yemen, possibile epidemia di difterite. Almeno 20 i bimbi morti

In Yemen, in particolare nel governatorato di Dhamar, nelle ultime due settimane almeno 20 bambini sono morti a causa di una malattia apparentemente infettiva. I medici non sono riusciti ancora a giungere a una diagnosi, ma l’ipotesi più probabile è che si tratti di difterite. Lo riferiscono fonti di stampa locali.

La malattia, che colpisce soprattutto neonati e bambini piccoli, è caratterizzata da difficoltà respiratorie che causano la morte del piccolo in poche ore dopo il ricovero. Al momento non sono disponibili dati ufficiali, ma si teme che il numero di casi possa essere maggiore di quanto fin qui riportato. Secondo Al Arabiya, il numero di decessi reale potrebbe superare i 50, la gran parte dei quali verificatisi in zone rurali. La recrudescenza della difterite potrebbe dipendere, secondo l'emittente di Dubai, dal calo delle vaccinazioni seguito alla presa del potere della milizia Houthi che controlla la zona.

