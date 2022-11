Dugin attacca Putin per Kherson: "Dovrebbe pagare anche con la vita". Il post poi rimosso

In una autocrazia «diamo al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti», quindi «pieni poteri in caso di successo, ma anche totalità delle responsabilità in caso di fallimento». Lo ha scritto su Telegram il filosofo Alexander Dugin in un duro attacco a Vladimir Putin dopo la ritirata a Kherson. Lo riferisce il Mirror, aggiungendo che in seguito il post (di 2 giorni fa) è stato rimosso. «Niente contro Surovikin», ossia il capo delle operazioni militari in Ucraina. «Il colpo non è diretto a lui. È un colpo per voi-sapete-chi», ha aggiunto Dugin riferendosi al presidente russo, che dovrebbe pagare anche con la vita.

