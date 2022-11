Kherson è già il passato. Zelensky: “Donetsk? Un inferno”. Dugin: “Ultimo passo armi nucleari”

«Le mie sono parole di gratitudine a coloro che resistono agli attacchi russi nella regione di Donetsk: è proprio l’inferno lì. Ci sono battaglie quotidiane estremamente feroci. Ma le nostre subunità si difendono coraggiosamente, resistono alla terribile pressione degli occupanti e mantengono le nostre linee di difesa». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale.

«È molto importante. Grazie a una solida difesa lì, nella regione di Donetsk, possiamo svolgere operazioni offensive in altre direzioni. Ringrazio tutti i nostri soldati che difendono l'Ucraina in queste battaglie particolarmente dure e Pavlovka, Marinka, Pervomaiskoe, Avdeevka», ha aggiunto. «Le mie sono parole di gratitudine a coloro che resistono agli attacchi russi nella regione di Donetsk: è proprio l’inferno lì. Ci sono battaglie quotidiane estremamente feroci. Ma le nostre subunità si difendono coraggiosamente, resistono alla terribile pressione degli occupanti e mantengono le nostre linee di difesa». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale.

«È molto importante. Grazie a una solida difesa lì, nella regione di Donetsk, possiamo svolgere operazioni offensive in altre direzioni. Ringrazio tutti i nostri soldati che difendono l'Ucraina in queste battaglie particolarmente dure e Pavlovka, Marinka, Pervomaiskoe, Avdeevka», ha aggiunto.

La profezia del filosofo russo Dugin

«L'Occidente, che sta esercitando una pressione straordinaria sulla Russia, non comprende che in nessun caso la Russia e Putin capitoleranno. L’ultimo passo può essere solo l’uso di armi nucleari. Il presidente ha detto chiaramente: non capitoleremo. Mettere all’angolo la Russia comporterà il suicidio dell’Occidente e dell’intera umanità». Così su Telegram il filosofo russo Alexander Dugin ribadendo la fedeltà a Putin.

© Riproduzione riservata