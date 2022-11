Elezioni di metà mandato in Usa, democratici al timone... di misura. Biden: “Ora la Georgia”

I democratici manterranno la loro ristretta maggioranza al Senato per i prossimi due anni, secondo le proiezioni di Cnn e Nbc, dopo le vittorie ottenute nelle serrate competizioni elettorali in Nevada e Arizona. I democratici ora hanno 50 seggi al Senato contro i 49 dei repubblicani. In Nevada, la CNN prevede che la senatrice democratica Catherine Cortez Masto, ex pubblico ministero e procuratore generale dello stato, sconfiggerà il repubblicano Adam Laxalt, suo successore nell’ufficio del procuratore generale e figlio e nipote di ex senatori. In Arizona, la CNN prevede che il senatore democratico Mark Kelly, ex astronauta e marito dell’ex rappresentante Gabrielle Giffords, sconfiggerà il repubblicano Blake Masters, un venture capitalist sostenuto da Trump e supportato dal magnate della tecnologia ed emergente megadonatore del GOP Peter Thiel.

Biden fa festa

«Abbiamo la maggioranza» in Senato e «ora ci concentriamo sulla Georgia». Lo afferma il presidente Joe Biden festeggiando la vittoria dei democratici che mantengono il controllo del Senato. «Non sono sorpreso dall’affluenza alle urne, ne sono molto contento perché ritengo che rifletta la qualità dei nostri candidati»

© Riproduzione riservata