Ucraina, media: «La Russia ha lanciato un missile nucleare senza testata atomica». Ecco perché

Uno dei missili lanciati avantieri su Kiev e abbattuto dalla contraerea ucraina era un missile da crociera X-55, che può portare testate nucleari ma che stavolta ne era privo: lo scrive il portale di notizie militari open source Defense Express. La notizia è stata rilanciata dai media ucraini. Gli esperti ritengono che le scorte di missili da crociera convenzionali in Russia si stiano esaurendo a un livello critico per il Cremlino. Questo sarebbe il motivo per cui Mosca ha cominciato a utilizzare il missile X-55 dall’arsenale nucleare dotandoli tuttavia di testata convenzionale, sottolinea la pubblicazione.

