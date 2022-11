Suicida a 27 anni Karim Gazzetta, trequartista svizzero del Mostar

Dramma in Bosnia per il suicidio di un calciatore svizzero di 27 anni che militava nello Zrinjski Mostar, club della massima serie locale. Il trequartista Karim Gazzetta, ex nazionale nelle giovanili elvetiche che ha militato nel Servette, nel Losanna e nel Neuchatel, si è tolto la vita gettandosi dall’ottavo piano di un edificio nel centro di Mostar. Lo ha riferito il sito Klix.ba citando un portavoce del Ministero dell’Interno bosniaco.

Gazzetta, in passato una grande promessa del calcio svizzero, era arrivato in estate al Mostar dal Neuchatel Xamax ma la sua esperienza era stata segnata dai problemi fisici che gli avevano permesso di giocare appena un quarto d’ora di una partita, a ottobre.

