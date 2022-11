Covid: in Cina ordinato lockdown a Zhengzhou, la città dell'I Phone

Zhengzhou, città della Cina centrale che ospita un’enorme fabbrica di iPhone, ha ordinato il lockdown in diversi distretti dove infuria un’epidemia di Covid-19 che ha scatenato violente proteste e panico.

I residenti del centro città non sono più autorizzati a lasciare l’area senza un test Covid negativo e il permesso delle autorità locali, e sono invitati a non lasciare le proprie case «se non necessario», hanno annunciato le autorità cittadine di Zhengzhou.

