Nazioni Unite: l'ipotesi di un tribunale in stile Norimberga per portare Putin al tavolo delle trattative

Sta circolando alle Nazioni Unite a New York in queste ore una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale in stile Norimberga per ritenere la leadership russa responsabile dei crimini di aggressione in Ucraina.

Lo riporta il Guardian che scrive di segnali secondo cui l'opposizione degli Stati Uniti alla proposta potrebbe attenuarsi di fronte alle pressioni del presidente ucraino, Zelensky. Beth Van Schaack, ambasciatrice Usa per la giustizia penale, ha dichiarato recentemente che si tratta di qualcosa a cui il presidente Zelensky tiene molto. «Ma la domanda è se avranno i voti all’assemblea generale», si è chiesta.

L'ipotesi sembra dettata anche dalla necessità di spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative. La Russia ritiene ancora impossibile accettare la condizione posta dal presidente Usa Joe Biden per trattative sull'Ucraina, cioè che prima le truppe di Mosca lascino il territorio ucraino. Lo ha chiarito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall’agenzia Ria Novosti.

Zelensky: per nemico inverno è parte del terrore, sopravviveremo

«L'inverno sarà molto difficile, questo è certo. Tuttavia, vale la pena percepire questo inverno non come una prova, ma come un momento che ci avvicina alla vittoria. Ognuno di questi 90 giorni invernali». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale. «Il nemico spera vivamente di usare l’inverno contro di noi: di rendere l’inverno freddo e le difficoltà parte del suo terrore. Dobbiamo fare di tutto per sopravvivere a questo inverno, non importa quanto sia difficile. Sopportare questo inverno significa sopportare tutto. Tutta l’Ucraina dovrebbe diventare un grande punto di invincibilità e lavorare ogni giorno e ogni notte. Lo stato, gli affari, le persone - tutti noi, tutti gli ucraini - tutti insieme», sprona Zelensky.

