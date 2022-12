Zelensky persona dell'anno di Time 2022: «Lo spirito dell’Ucraina»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con «lo spirito dell’Ucraina» è la persona dell’anno di Time per il 2022. Lo ha annunciato la rivista. Zelensky era stato insignito due giorni fa dello stesso onore dal 'Financial Times'.

Zelensky: "Putin ha perso, per questo continua la guerra"

«Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha perso. Tuttavia, sta facendo di tutto per garantire che la Russia continui a combattere, se non altro per non ammettere a se stesso e agli altri che è stato commesso un errore storico. Se la Russia si sente in un angolo, ha solo se stessa da incolpare», lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla cerimonia dei Madeleine K. Albright Democracy Awards. «Sappiamo tutti che l’idea fissa di qualsiasi dittatura è ignorare gli errori e fingere che non ci siano stati. Specialmente quando si tratta dell’errore in prima persona della dittatura. È così che sta facendo la Russia ora. Ovviamente, il dittatore ha perso», ha aggiunto Zelensky.

