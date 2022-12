Francia, l'annuncio di Macron: "Preservativi gratis per i giovani dall'1 gennaio 2023"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato oggi l’introduzione di un nuovo provvedimento che consentirà ai giovani tra i 18 e i 25 anni di procurarsi preservativi gratuiti nelle farmacie di Francia dal primo gennaio 2023.

«In farmacia il preservativo sarà gratuito per i 18/25 anni. Comincerà dal primo gennaio. E’ una piccola rivoluzione nella prevenzione», ha annunciato il leader di Parigi, in occasione di un ciclo del cosiddetto Consiglio Nazionale della Rifondazione (Cnr), consacrato alla salute dei giovani a Fontaine-le-Comte, vicino Poitiers.

