Tolone, si presenta in ospedale con bomba nel retto: terrore al Pronto soccorso

La notizia riportata da diversi siti d'informazione francesi ha dell'incredibile: attimi di terrore a Tolone, in Francia, quando è scattato l'allarme bomba in un ospedale: al pronto soccorso si è presentato un 88enne che si era infilato nel retto un proiettile d'artiglieria della Prima Guerra mondiale. L'anziano, che sabato scorso è arrivato all'Hospital Sainte Musse con un pezzo d'artiglieria da 8 pollici, lungo 20 centimetri e dal diametro di 5 centimetri nel retto a tirare fuori. Gli operatori della clinica hanno fatto scattare l'allarme bomba che ha previsto l'evacuazione parziale dell'ospedale mentre l'équipe chirurgica rimuoveva l'ordigno.

I medici del Pronto soccorso hanno spiegato a Var-Matin, quotidiano d'informazione del sud-est francese, che negli anni hanno avuto analoghe esperienze con persone arrivate al pronto soccorso con oggetti nell'ano, ma non era mai accaduto un evento del genere. "Siamo abituati a trovare oggetti insoliti infilati dove non batte il sole. Una mela, un mango, perfino una bomboletta di schiuma da barba. Ma un proiettile d'artiglieria? Quello non era mai capitato".

Contattata, la direzione dell'ospedale ha confermato.

