Guerra Ucraina, Medvedev: "Il nostro obiettivo è abbattere regime nazionalista di Kiev"

I Paesi europei sono responsabili della rinascita dell’ideologia nazista. E’ l’accusa lanciata dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev in un articolo pubblicato sulla Rossiyskaya Gazeta, secondo quanto riferisce la Tass.

«Cosa ci si può aspettare da alcuni Paesi europei che hanno dato vita al nazionalsocialismo e al fascismo a certo punto della storia? Oggi sono responsabili della rinascita dell’ideologia nazista», ha scritto l’ex presidente. Secondo Medvedev, l’Occidente sta soffrendo «di amnesia cinica, non medica», e rimane muto «sulle atrocità dei nazisti che ostentano svastiche sulle loro uniformi nei territori sotto il loro controllo, giustificando il loro passato e, cosa più importante, torture e omicidi futuri». «E sebbene le forze al governo» in quei Paesi europei «si definiscano di sinistra o cristiane - ha insistito l’esponente russo - sono in realtà i veri eredi del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi e del Partito Nazionale Fascista».

Obiettivo: abbattere il regime di Kiev

La Russia - ha proseguito - non risparmierà nessuno sforzo per raggiungere gli obiettivi dell'operazione speciale in Ucraina e abbattere "il regime nazionalista" di Kiev. "Faremo del nostro meglio per raggiungere l'obiettivo dell'operazione militare speciale, in modo che il regime disgustoso dei nazionalisti di Kiev cessi di esistere. Oggi, nessuno tranne noi può farlo. Iniziare l'operazione speciale è stata una decisione difficile ma necessaria", ha scritto l'ex presidente.

