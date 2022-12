Tragedia in Austria, una decina di persone sepolte da una valanga: un sopravvissuto

Una decina di persone sono rimaste sepolte da una valanga in Austria, nel comprensorio sciistico di Lech/Zuers am Arlberg nella regione occidentale del Vorarlberg, mentre praticavano sport invernali. Lo rende noto la polizia. «Una persona è stata salvata mentre proseguono le operazioni per ritrovare le altre», ha precisato un portavoce senza fornire dettagli sulla loro sorte.

I soccorritori continuano a cercare i dispersi. Un escursionista, ferito, è stato tratto in salvo ma le operazioni sono fortemente rallentante dal sopraggiungere del buio. Stando a fondi della polizia, il numero esatto delle persone sepolte non è ancora noto, ma si teme una tragedia. La valanga si è staccata nella zona del Trittkopf, montagna alta 2.720 metri. Base dei soccorsi il Flexenpass a 1.773 metri. «Stiamo facendo tutto il possibile per salvare queste persone appassionate di sport invernali», ha comunicato il municipio di Lech. Nei soccorsi sono impegnate circa 100 persone.

