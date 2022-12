Scoperti 2 minerali sconosciuti in meteorite caduto in Africa: elaliite e elkinstantonite

Gli scienziati hanno identificato due minerali mai visti prima sulla Terra in un meteorite del peso di 15,2 tonnellate scoperto in Somalia. Secondo quanto riferisce la Cnn, a fare la scoperta è stato Chris Herd, professore di scienze della Terra e dell’atmosfera all’università di Alberta, analizzando campioni del meteorite, rinvenuto nel Paese africano nel 2020. Durante l’esame, si è reso conto che alcune parti del campione non erano identificabili al microscopio.

Con l’aiuto di un altro esperto, ha identificato due nuovi minerali: «E' stato fenomenale. Il più delle volte ci vuole molto più lavoro per dire che c'è un nuovo minerale». Uno è stato chiamato elaliite, dal nome della stessa roccia spaziale ribattezzata "El Ali" perché ritrovata vicino alla città di El Ali nella Somalia centrale. Il secondo minerale è stato ribattezzato elkinstantonite in onore di Lindy Elkins-Tanton, vicepresidente della Interplanetary Initiative dell’Arizona State University. La scoperta ha ricevuto l’approvazione lo scorso novembre dall’International Mineralogical Association.

