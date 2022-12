Buffalo, 22enne trovata morta nella sua auto: è rimasta intrappolata dalla neve

Una donna di 22 anni è stata trovata morta lo scorso fine settimana a Buffalo dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto durante la bufera di neve che ha paralizzato la parte occidentale dello Stato di New York , ha spiegato la sua famiglia alla CNN.

Anndel Taylor, che si era trasferita a Buffalo da Charlotte, in North Carolina, stava tornando dal lavoro in un centro per anziani ed era a soli sei minuti di auto da casa sua quando è rimasta bloccata, hanno detto i parenti che vivono a Charlotte. Tomeshia Brown, una delle sorelle maggiori dellla giovane, ha detto alla CNN che la donna ha inviato un video a una chat di gruppo con le sue sorelle intorno alle 15 di venerdì. Nel video, Anndel Taylor ha ripreso l'incessante neve che stava cadendo e ha detto alle sue sorelle di essere bloccata nella vettura.

La 22enne dopo aver chiamato i servizi di emergenza sanitaria stava aspettando i primi soccorritori. Dopo qualche ora, però, ha inviato un messaggio a una delle sue altre sorelle per confessare che stava iniziando a farsi prendere dal panico. Nelle primissime ore della vigilia di Natale, avrebbe inviato il suo ultimo videomessaggio alla chat di gruppo. Nel video, la donna spalanca il finestrino mostrando una strada piena di neve. Dopo qualche ora il suo corpo è stato ritrovato senza vita.

© Riproduzione riservata