Colombia: il presidente Petro annuncia il "cessate il fuoco" con i gruppi ribelli

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato un cessate il fuoco bilaterale con l’Esercito di liberazione nazionale (Eln), i dissidenti delle Farc (le Forze armate rivoluzionarie della Colombia) e vari gruppi paramilitari, tregua che sarà in vigore per sei mesi, dal primo gennaio fino al 30 giugno di quest’anno. Petro ha aggiunto che la tregua sarà «prorogabile a seconda dei passi in avanti nei negoziati».

In totale sono cinque i gruppi che hanno aderito al cessate il fuoco: l’Eln, lo Stato Maggiore Centrale dei dissidenti delle Farc, la Segunda Marquetalia, le Forze di Autodifesa Gaitanista della Colombia e i paramilitari di Sierra Nevada.

© Riproduzione riservata