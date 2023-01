Nessuna tregua di fine anno in Ucraina, missili provocano 4 morti e 50 feriti

Gli attacchi missilistici russi a cavallo di Capodanno hanno provocato 4 morti e 50 feriti: lo riferiscono le autorità ucraine che si riferiscono ai missili caduti su Kiev e su sette regioni altre regioni dell’Ucraina. Nel centro della capitale, un missile ha distrutto la facciata di un hotel. Le forze aeree ucraine hanno dichiarato di aver distrutto nella notte 45 droni russi di fabbircazione iraniana senza precisare se questi hanno raggiunto i loro obiettivi. Il capo della polizia di Kiev Andriy Nebitov ha pubblicato una fotografia sui social network mostrando quello che sembra essere un drone distrutto con l’augurio di «buon anno» in russo. «E' tutto quello che serve per conoscere lo Stato terroristico e il suo esercito», ha commentato.

Secondo Kiev, 3 persone, fra cui una giovane donna di 22 anni, sono morti nella città di Khmelnytsky nell’Ovest del Paese, mentre fra i 50 feriti ci sono anche un adolescente di 13 anni e sua sorella di 12, che si trovavano in un villaggio vicino a Kherson, nel Sud, secondo la presidenza. Un’altra vittima è morta durante gli attacchi di oggi a Orikhiv, nella regione di Zaporizhzhia, a Sud.

