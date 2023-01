Svolta europea, da oggi la Croazia adotterà l'euro: sostituisce la kuna

Da oggi la Croazia adotterà l’euro come moneta e aderirà a pieno titolo all’area Schengen. Si tratta di un’importante pietra miliare nella storia della Croazia, dell’area dell’euro e di Schengen e dell’UE nel suo complesso. Segue un periodo di intensa preparazione e sforzi sostanziali da parte della Croazia per soddisfare tutti i requisiti necessari. La Commissione ha sostenuto pienamente la Croazia nel processo di adesione all’area dell’euro e Schengen. Con la Croazia, 20 Stati membri dell’UE e 347 milioni di cittadini dell’UE condivideranno la moneta comune dell’UE. Quanto a Schengen, si tratta dell’ottavo allargamento e del primo dopo 11 anni. L'euro sostituirà gradualmente la kuna come valuta della Croazia. In linea con un costante record di stabilità del tasso di cambio, la kuna sarà scambiata a un tasso di conversione di 1 euro per 7,53450 kuna croata.

